Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

İşte köprülerin yeni geçiş ücretleri...