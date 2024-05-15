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Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!

MHP lideri Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adı geçen 3 emniyet memuruna yönelik uyarılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 07:28, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 07:26
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Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya geldi. Beştepe'de gerçekleşen kritik zirvenin MHP lideri Bahçeli'nin Ankara Emniyeti'nde yaşanan olaylara ilişkin uyarıların ardından gerçekleştirildiği iddialar arasında. Bazı iddialara göre ise zirvede istihbarat ve yargı alanındaki meseleler masaya yatırıldı.

BAHÇELİ'DEN 17-25 UYARISI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde yaşanan deprem gündemde sıcaklığını koruyor. Bugün, görevden uzaklaştırılan 3 emniyet görevlisinin evlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Yaşanan bu gelişme sonrası MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada bu durumun birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunun altını çizdi. TBMM'deki grup toplantısında Bahçeli'nin "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" dedi.

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in iddialarına göre Erdoğan bu konuyu görüşmek için MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Konuya ilişkin önemli adımların atılacağı iddia ediliyor.

MASADA YARGI VE İSTİHBARAT ALANLARI VAR

Gazeteci Hande Fırat ise Erdoğan'ın zirvede yargı ve istihbarat alanındaki gelişmeleri masaya yatırdığı bilgisini paylaştı. Fırat şu bilgileri aktardı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldiler. Dün akşam için planlanan bir toplantıydı bu. Biriken konularla ilgili her iki isimden de aynı anda bilgi almak istediği belirtiliyor. Aslında programında dün akşam yapılacak olan toplantı bu akşama alınmış. Tabii ki gündemde güncel her konu olduğunu söyleyebiliriz. Sadece bugün MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği konular değil yargıdaki ve istihbarat alanındaki gelişmelerin ele alındığını söyleyebiliriz. Yarınki grup toplantısı önemli. Bugün aldığı bilgiler neticesinde yarın ne söyleyecek? Tüm gözler 12'deki grup toplantısında olacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda konu hakkında önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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