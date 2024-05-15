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Vergi muafiyetleri kaldırılıyor

Kamuda tasarruf için yeni tedbirler devreye alınacak. OVP'de yer alan 'Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi, etkin olmayan istisna, muafiyet ve vatandaşa yansımayan indirimlerin kaldırılması' hedefi doğrultusunda kısa süre içinde yeni düzenlemeler yapılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 07:45, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 07:39
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Vergi muafiyetleri kaldırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan yeni tasarruf tedbirlerine ilave olarak Orta Vadeli Plan'da (OVP) yer alan hedefler doğrultusunda yeni adımlar aşamalı olarak hayata geçirilecek. Bu kapsamda, kamu ihale reformu, KİT'lerde yönetişim reformu, vergide adalet ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele olmak üzere dört alanda yeni idari ve kanuni düzenleme yapılacak.

VATANDAŞA YANSIMAYAN KDV İNDİRİMİ GERİ ALINACAK

Buna göre Türk Vergi Mevzuatındaki bütün istisna ve muafiyetler gözden geçirildi. Hangi istisnaların sağlıklı çalıştığı, hangilerinin ne gibi avantajlar sağladığı belirlendi. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan 'Vergi harcamalarının gözden geçirilmesi, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması' hedefi doğrultusunda kısa süre içinde yeni düzenlemeler yapılacak. Hükümet, gıda ve birçok alanda KDV'yi yüzde 1'e çekmişti. Ancak fırsatçılar, vergi indirimini vatandaşa yansıtmak yerine kasalarını doldurdu. İkinci tasarruf paketiyle bu mesele de kökten çözülecek.

KAYIT DIŞINA YENİ TEDBİRLER

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele hedefleri doğrultusunda Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gelir İdaresi Başkanlığının yaptığı denetimler artırılacak. Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde denetimde görevli personel sayısı artırıldı. Binden fazla müfettiş sahada görev yapması için görevlendirildi. Bütün Türkiye'de hileli KDV uygulamaları, fahiş fiyatlar, POS cihazı denetimleri başta olmak üzere vergilendirmeye ilişkin denetimler artırılarak sürdürülecek. Ayrıca tapudaki işlemlerin gerçek satış bedeli üzerinden yapılması için kanuni düzenleme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ayrıca kayıt dışı istihdamla mücadelede daha etkin bir rol üstlenecek ve denetimler daha sık yapılacak.

KİT REFORMU YAPILACAK

KİT'lerin faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için de bazı yeni adımlar atılacak. 'KİT Yönetişim Reformu' adı altında, KİT'lerin üst yönetimleri ve yönetim kurulu üyelikleri yeniden yapılandırılacak. Performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılarak kamu işletmelerinin ve yönetim kurullarının hesap verebilirliği artırılacak. Faaliyetleri nedeniyle sektörel, idari ve mali alanlarda birbirleri ile etkileşim içerisinde olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak. Bu alanları düzenleyen kanuni ve idari değişiklikler yapılacak.

İHALE KANUNU DEĞİŞECEK

Ayrıca Kamu İhale Yasası uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. 25 ayrı başlıkta İhale Kanunu dışında tutulan istisnalar azaltılacak. Kamu ihalelerinde mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımları hariç, doğrudan temin usulüne sınırlamalar getirilecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.

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