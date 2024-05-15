Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Karaburun açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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