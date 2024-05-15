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Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Adana, Bartın, Kastamonu, Samsun, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 08:24, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 08:25
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Hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ, 28°C

Parçalı bulutlu

İZMİR, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

UŞAK, 21°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile Adana çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra batısı ile iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük'ün doğusunun gece saatlerinden sonra Bartın ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 20°C

Parçalı bulutlu

SİNOP, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TOKAT, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Yağışların, güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 24°C

Parçalı bulutlu

SİİRT, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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