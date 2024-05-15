Bakan Şimşek Katar Ekonomi Forumu'na katılacak

Forumda bugün "Rekabetçi Ekonomiler Oluşturmak" başlıklı oturumda konuşacak olan Şimşek, yatırımcı toplantılarına da katılacak. Şimşek, foruma katılan bakanlarla da ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, dün Belçika'nın önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel'de "Türkiye: Avrupa ekosisteminde ilerlemek" konulu etkinlikte konuşan Şimşek, bu ülkedeki temaslarının ardından Katar'a geçti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net