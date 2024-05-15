50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, maliye ekipleri 17 milyar liralık sahte faturaya yönelik inceleme başlattı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:00, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 09:55
Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na bağlı 230 vergi müfettişi 50 ilde çalışma başlattı. Hedefte sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellef var. 17 milyar liralık sahte fatura mercek altında alındı. Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecek
Süreç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla başlatıldı.