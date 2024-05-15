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Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 2 bin 448 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:16, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 10:13
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Altının gramı 2 bin 448 liradan işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 yükselişle 2 bin 448 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 30 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 50 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 360 dolardan işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise dün yaklaşık 4 baz puan gerileyerek yüzde 4,45'e indi.

Küresel piyasalar, ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu verinin ardından yaptığı açıklamada, ÜFE'de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerini kaydeden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin "sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildirdi.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Analistler, Fed üyelerindeki temkinli tutumun Powell'ın yönlendirmeleriyle daha da pekiştirildiğini belirterek, bugünkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Piyasalarda bu yıl bir faiz indirimine gidileceğine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu hatırlatan analistler, tahvil piyasalarındaki alış ağırlıklı seyrin sınırlı da olsa devam ettiğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 330 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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