İzmir'de terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı
Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Ana sayfaHaberler Terör

İzmir'de terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:35, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 10:32
Yazdır
İzmir'de terör operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önünde düzenlenen etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalıp, eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 9 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber