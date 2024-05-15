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Dolar/TL 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 32,2890 seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:52, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 10:40
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Dolar/TL 32,29 seviyesinden işlem görüyor

Dün 32,19-32,32 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2876'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yatay hareketle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32,2890'dan, avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,9670'ten, sterlin/TL yatay seyirle 40,6950'den işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 104,9 seviyesinde bulunuyor.

ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" fiyatlamalarının öne çıkması varlık fiyatlarını olumlu etkilerken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, yıllık bazda yükseliş yüzde 2,2 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, söz konusu verinin ardından yaptığı açıklamada, ÜFE'de manşet verilerin yüksek olduğunu ancak önceki verilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirterek, verileri "karışık" olarak nitelendirdi.

Enflasyonu hedefe düşürmenin "sorunsuz bir yol" olmasını beklemediklerini kaydeden Powell, son dönemde yüksek gelen verilerin, "sabırlı olunması ve kısıtlayıcı para politikasının işini yapmasına izin verilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildirdi.

Powell, kısıtlayıcı para politikasının enflasyonu düşürmesinin beklenenden daha uzun sürebileceğine dikkati çekerek, "Elimizdeki verilere dayanarak yapacağımız bir sonraki hamlenin faiz artırımı olabileceğini düşünmüyorum. Politika faizini mevcut seviyesinde tutabileceğimiz bir yerde olacağımızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Analistler, Fed üyelerindeki temkinli tutumun Powell'ın yönlendirmeleriyle daha da pekiştirildiğini belirterek, bugünkü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu sene yüzde 90 ihtimalle bir faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, eylül ayı, olası bir faiz indirimi için öne çıkmaya devam ediyor.

Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de TÜFE ve perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç konumu olarak öne çıktığını bildirdi.

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