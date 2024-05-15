Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı
Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Kredi kartından nakit çekime sert fren

Merkez Bankası'nın 16 Mart'ta kredi kartından nakit çekim faiz oranını %5'e çıkarması etkisini gösterdi. BKM verilerine göre, martta şubat ayına göre kredi kartından nakit çekim %26.3 oranında geriledi. Ancak kredili mevduat hesaplarının bakiyesinde büyüme devam ediyor.

Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 10:58, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 10:51
Yazdır
Kredi kartından nakit çekime sert fren

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre Merkez Bankası kredi kartlarından ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim faizini mart ortasında ramazan bayramı haftasından hemen once yuzde 5'e yukseltti. 16 Mart'ta devreye giren yuzde 5 faiz uygulaması kredi kartından nakit cekimde etkili oldu. Ancak kredili mevduat hesaplarında ise artıs devam ediyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerine gore kredi kartından nakit cekim martta 89.34 milyar liraya indi, yılsonuna gore yuzde 14,43, şubat ayına gore ise yuzde 26,32 duşüş gosterdi.

Yeni ekonomi yonetimi goreve geldigi gunden itibaren kredi kartı harcamalarına ceki duzen ver- me yonunde adımlar atıyor. Geçen yıl haziran oncesinde kredi kartı azami faiz ile nakit cekim, kredili mevduat hesabı faizleri oldukca dusuk seviyelerde idi. Bu durum kredi kartı harcamalarının ve nakit cekimin oldukca hızlı buyumesini sağladı. Ardından politika faizi artısıyla birlikte bu faiz oranları da yukseldi. Kasımda politika faizi artısları kredi kartına yansıtılmamaya baslasa da 6 Nisan'dan itibaren faiz oranları yukseltildi. Kredi kartından nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yonteminde ise Merkez Bankası 16 Mart'ta degisiklik yaptı. Yeni yonteme gore, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yuzde 4,42'den yuzde 5'e çıkarıldı.

Subata gore %26,32 geriledi

Merkez Bankası'nın faizini yuzde 5'e cıkarması kredi kartından nakit cekimde etkili oldu. BKM aylık verilerine gore kredi kartından nakit cekim tutarı gecen yıl haziran ve temmuz ayında mayısa gore yuzde 43 gerilese de agustos ile birlikte yeniden yonunu yukarıya cevirdi. Haziran ve temmuzda 40 milyar lira seviyelerinde olan kredi kartından nakit çekim ağustosta 60 milyar lirayı astı yılı ise 104.4 milyar lirada tamamladı. Bu yılın ilk iki ayında ise rekor seviyeler goruldu kredi kartından nakit Çekim islemlerinde. Hem islem sayısı hem de islem tutarı olarak rekorlar kırıldı. Ocakta 116.15 milyar lira, şubatta ise 121.25 milyar lira kredi kartından nakit çekim gerçekleştirildi. 16 Mart'ta yuzde 5 faizin devreye girmesinin etkisiyle martta kredi kartından nakit cekim tutarı subat ayına gore yuzde 26,32 geriledi ve 89.34 milyar liraya indi. Nakit çekim iŞlem adedi de subat ayına gore yuzde 18,44 azaldı. Martta yılsonuna gore nakit çekim işlemi tutarı ise yuzde 14,43 geriledi. Faizin etkisinin nisan ve mayıs aylarında da devam etmesi bekleniyor.

Nisanın ilk haftası KMH'da kan kaybı

Kredili mevduat hesapları kullanımında ise Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine gore haftalık artıs devam ediyor. Henuz bir dusus yok. BDDK haftalık verilerine gore bireysel kredili mevduat hesapları bakiyesi 3 Mayıs itibariyle 237 milyar 320 milyon liraya yukseldi. Bu yıl sonuna gore yuzde 41 artışa işaret ediyor. 16 Mart'ta acıklanan yuzde 5 faizin devreye girmesiyle nisanın ilk haftasında haftalık olarak yuzde 3,67 gerileme gerçekleşti bireysel KMH bakiyesinde. Ancak takip eden haftalarda yuzde 5,5'in uzerinde haftalık artıs yeniden devreye girdi. 3 Mayıs itibariyle ise bir onceki haftaya gore yuzde 2,3'luk buyume gerçekleşti. Tuzel kişilerin KMH bakiyesi ise 3 Mayıs haftasında bir onceki haftaya gore 3,9 artışla 122 milyar 841 milyon liraya yukseldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber