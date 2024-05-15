Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Gezi Parkı Davası'nda müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala'nın avukatının yeniden yargılama talebiyle yaptığı üçüncü başvuru da reddedildi. Başvuruya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve üyeleri dün değiştirildi.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereği yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'nin 10 Aralık 2019 tarihli Osman Kavala kararı yerine getirilmediği gerekçesiyle 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" adı verilen süreci başlatmış, bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM'ye sormuş, AİHM 11 Temmuz 2022 tarihinde Osman Kavala kararının yerine getirilmediğine hükmetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün görüşmüştü. Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşmeden önce Gezi hükümlüsü Osman Kavala'nın tahliye olabileceğini, hukukçuların bir dilekçe hazırladığını yazmıştı. MHP'liler ve bazı AK Partili siyasetçiler Selvi'ye tepki göstermişti.