Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı
Bakan Şimşek: Önceliğimiz fiyat istikrarı
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
Yargıtay Başkanlığına seçilen Kerkez, başkanlık cübbesini giydi
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 60'a varan oranlarda zam yapıldı
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Erdoğan: 31 Mart seçim sonuçlarını göz ardı etmiyoruz
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın yaptığı yargılanmanın yenilenmesi talebini oybirliğiyle reddetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 11:15, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 11:32
Yazdır
Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi reddedildi

Gezi Parkı Davası'nda müebbet hapse mahkum edilen Osman Kavala'nın avukatının yeniden yargılama talebiyle yaptığı üçüncü başvuru da reddedildi. Başvuruya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı ve üyeleri dün değiştirildi.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereği yeniden yargılama talebinde bulunmuştu.

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Kavala, "Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları sadece başvuranların değil her yurttaşın adalet talep etme hakkıyla doğrudan ilgilidir. Adalet herkes için gereklidir" ifadelerini kullanmıştı.

Ne olmuştu?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM'nin 10 Aralık 2019 tarihli Osman Kavala kararı yerine getirilmediği gerekçesiyle 2 Şubat 2022 tarihinde Türkiye hakkında "ihlal prosedürü" adı verilen süreci başlatmış, bu kapsamda Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini AİHM'ye sormuş, AİHM 11 Temmuz 2022 tarihinde Osman Kavala kararının yerine getirilmediğine hükmetmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün görüşmüştü. Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki kritik görüşmeden önce Gezi hükümlüsü Osman Kavala'nın tahliye olabileceğini, hukukçuların bir dilekçe hazırladığını yazmıştı. MHP'liler ve bazı AK Partili siyasetçiler Selvi'ye tepki göstermişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber