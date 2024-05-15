Ziraat mühendisi olmak için 6 ay staj zorunluluğu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye'de ilk olacak uygulamaya gidiyor. Fakülte yönetiminin kararıyla 4 yıllık lisans bölümü eğitimi alan öğrenciler, bu yıl dahil olmak üzere 7 dönemin sonunda 1 yarım dönem boyunca staj görmek zorunda olacak.

7+1 sistemiyle öğrencilerin sektöre daha hızlı giriş yapacaklarını belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, öğrencilerin teorik derslerden sonra mezun olmaya yakın süreçte gördükleri 1 aylık stajdan fayda görmediklerini söyledi.

'BU UYGULAMA İLE BAŞARIYI YÜZDE 100 ARTIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Prof. Dr. Mustafa Erkan, 7 dönemin üzerine 6 aylık süre boyunca Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir yerinde sektörde hizmet veren firmada staj zorunluluğunun öğrencinin hem akademik hem de iş hayatına olumlu etkilerinin olacağını söyledi. Türkiye'de vakıf ve devlet üniversiteleri içinde bu uygulamanın yalnızca Akdeniz Üniversitesi'nde olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan, "2 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimiz staj sürecinde ektikleri tohumun çoğu zaman filizlenme aşamasını bile göremiyordu. Artık 7+1 sistemini devreye alıyoruz. Bu şekilde öğrenci hem teorik hem de pratik anlamda kendisini sektöre hazırlıyor. Tohumu ekip filizlenmesini, hatta hasadını bile görebiliyor. Böylece ürünün her aşamasına hakim oluyor. Bu uygulama ile başarıyı yüzde 100 artıracağımızı düşünüyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ BURADA FİRMALARLA BİRE BİR GÖRÜŞMELER SAĞLIYOR'

Öğrenciler için tarım firmalarıyla bire bir görüşmeler yaptıklarını ve öğrencilerin mezun olmadan dahi firmalara ulaşmasının önünü açmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını da söyleyen Prof. Dr. Erkan, kampüs içerisinde 80 tarım firmasını ağırladıkları 'Growtech Kampüste' etkinliğini anlattı. Prof. Dr. Erkan, "2 bin öğrencimiz burada firmalarla bire bir görüşmeler sağlıyor. Onların öğrencilerimizden beklentileri, öğrencilerimizin sektörden bekledikleri karşılıklı görüşülüyor" diye konuştu.