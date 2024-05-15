Ziraat mühendisi olmak için 6 ay staj zorunluluğu

Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: Enflasyona etkisi sınırlı olacak
Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması: Enflasyona etkisi sınırlı olacak
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Öğretmenlik meslek kanunu haftaya TBMM'ye gelecek
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ziraat mühendisi olmak için 6 ay staj zorunluluğu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Türkiye'de ilk olan bir uygulama başlattı. Ziraat fakültesinde eğitim gören öğrenciler, 7 dönemin sonunda 6 aylık sektörel stajdan başarıyla geçince mezun olabilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 11:22, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 11:21
Yazdır
Ziraat mühendisi olmak için 6 ay staj zorunluluğu

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Türkiye'de ilk olacak uygulamaya gidiyor. Fakülte yönetiminin kararıyla 4 yıllık lisans bölümü eğitimi alan öğrenciler, bu yıl dahil olmak üzere 7 dönemin sonunda 1 yarım dönem boyunca staj görmek zorunda olacak.

7+1 sistemiyle öğrencilerin sektöre daha hızlı giriş yapacaklarını belirten Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, öğrencilerin teorik derslerden sonra mezun olmaya yakın süreçte gördükleri 1 aylık stajdan fayda görmediklerini söyledi.

'BU UYGULAMA İLE BAŞARIYI YÜZDE 100 ARTIRACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ'

Prof. Dr. Mustafa Erkan, 7 dönemin üzerine 6 aylık süre boyunca Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir yerinde sektörde hizmet veren firmada staj zorunluluğunun öğrencinin hem akademik hem de iş hayatına olumlu etkilerinin olacağını söyledi. Türkiye'de vakıf ve devlet üniversiteleri içinde bu uygulamanın yalnızca Akdeniz Üniversitesi'nde olduğunu belirten Prof. Dr. Erkan, "2 bin öğrencimiz var. Öğrencilerimiz staj sürecinde ektikleri tohumun çoğu zaman filizlenme aşamasını bile göremiyordu. Artık 7+1 sistemini devreye alıyoruz. Bu şekilde öğrenci hem teorik hem de pratik anlamda kendisini sektöre hazırlıyor. Tohumu ekip filizlenmesini, hatta hasadını bile görebiliyor. Böylece ürünün her aşamasına hakim oluyor. Bu uygulama ile başarıyı yüzde 100 artıracağımızı düşünüyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ BURADA FİRMALARLA BİRE BİR GÖRÜŞMELER SAĞLIYOR'

Öğrenciler için tarım firmalarıyla bire bir görüşmeler yaptıklarını ve öğrencilerin mezun olmadan dahi firmalara ulaşmasının önünü açmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını da söyleyen Prof. Dr. Erkan, kampüs içerisinde 80 tarım firmasını ağırladıkları 'Growtech Kampüste' etkinliğini anlattı. Prof. Dr. Erkan, "2 bin öğrencimiz burada firmalarla bire bir görüşmeler sağlıyor. Onların öğrencilerimizden beklentileri, öğrencilerimizin sektörden bekledikleri karşılıklı görüşülüyor" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber