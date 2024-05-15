Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücrete ilişkin açıklama geldi.

Ekonomik verilerin iyiye gittiğini vurgulayan Bakan Işıkhan, asgari ücrete ek zam olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Bakan Işıkhan, "Asgari ücrete ek zam olmayacak." dedi.

EMEKLİYE EKSTRA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

Bakan Işıkhan, "Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?" şeklindeki soruya ise "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.