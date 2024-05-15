Aziz Yıldırım: Kimseyle kavga etmeyeceğim

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylık kararını duyurdu.

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatırken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Kimseyle kavga etmeyeceğim dedim ama benimle kavga ederlerse ederim. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin şampiyon olması. Şampiyonluklar kulüpler, camiaları, güç olarak büyütüyor."

"6 sene önce ben ayrılırken herkes 'Aziz Yıldırım gitti Türk futbolu kurtuldu' dediler. Maalesef bugün geldik 'Aziz Yıldırım gelsin Türk futbolunu kurtarsın' diyorlar"

"Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sonu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz."

"Neden aday oldum? Hiç niyetim yoktu. Keyfim yerinde. Ama Fenerbahçe'de bazı sıkıntılar var onları gördüm. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacağız? Arkadaşlarıma biriniz aday olun, o şekilde yürüyelim dedim. 'Sen varken aday olmayız' dediler. O yüzden mecbur kaldım. Çünkü 20 sene başkanlık yaptım. 6 sene lig şampiyonu olduk hem de zor günlerde. 20 sene idare ettik."

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ VE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLAYACAK"

"Mevcut kulüp başkanının çalışmalarına engel olmadık. Muhalefet olmadık, sessiz kaldık. Konuştuğumuz zaman da camianın birlik ve beraberliğine dikkat çektim. Ocak 2024'ten bu yana sürekli sükunet çağrısı yaptım. Camiamızı Futbol takımımızın arkasında durmaya çağırdım. Bu hafta derbiyi kazanacağız ve yeni bir süreç başlayacak."

"Mevcut başkan, ben Fenerbahçe'nin başkanı olduğum sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar dedi. Hepimiz duyduk. Bu konuyu arkadaşlarımla iyice düşündük. Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor?"

"Ben bir laf üzerine geliyorum; 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' sözü."

"Fenerbahçe'nin en son kaybedeceği şey kazanma umudu olmalıdır. Bu kaybedildiğinde geri dönüş olmayacaktır. Parlak günlere geri dönüş için son duraktayız."

"3 SENE İÇİN GELECEĞİM"

"3 sene için geleceğim. 3 seneden fazlasını istesem de yapamam. 6 senelik dinlenme bize bunları gösterdi."

Mourinho ile yüz yüze konuştum. O anlattı, biz anlattık. Daha hiç para konuşmadık. Konya maçını izlediğini söyledi. Bir aday telefonla konuşmuş, mevcut başkan menajeriyle görüşmüş. Sonra televizyonu dinledim, '12 milyon kendisi alacak, 3 milyon da ekibi alacak. Bu para ona verilir mi?.' Sana ne? Şartlarda anlaşırsak gelecek. Arabistan'a gitmiyor. Paraya ihtiyacı yok. Yukarıda olan bir şey olduğu zaman sizi yukarıya çeker. Mesele Roberto Carlos geldi. Biz Avrupa'da final oynarız şampiyon da oluruz dedi. Bunu bütün oyunculara söyledi. Inter, PSV, Chelsea, Sevilla... Bu motivasyonla oldu. Başına insanlar lazım güçlendirecek, yönlendirecek. Parasal olarak hiçbir sıkıntı yok. "

"KAYBEDERSEK MOURINHO'NUN PARASININ YARISINI DA BEN ÖDEYECEĞİM"

"9 Haziran'da seçim olacak. Mourinho bekler mi beklemez mi bilmem. Bu yönetime teklifim, Jose Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa; Şekip Mosturoğlu'ndan rica edeceğim, iki taraftan arkadaşlar gitsin ve imzayı atsınlar. Kim seçilirse, Mourinho ile devam etsin. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ben ödeyeceğim."

"Obradovic'le 3-4 aydır görüşmedik. Basketbol takımının antrenörü gayet iyi. İyi giden şey bozulmaz. Kötü olursa bakılır. İnşallah şampiyon olur."

"Fenerbahçe'nin üzerinde ölü bir toprak var. 4 sene bizden, 6 sene de üstüne 10 senedir bir ölü toprak var. Bunu imece usulü çözeceğiz. Banka borcunu kapatacağız. Kapatmazsak büyük sorun. O yüzden hepinizden ricam hep beraber el birliğiyle bunu düzeltelim."

"Borcu kapatmaya gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum. Bir tek banka borcuna dikkat çekiyorum. Şampiyon yapacağız, çocukları mutlu edeceğiz. Hep beraber mutlu olacağız."

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

"Bir tek şey söylüyorum, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyorum. Ben büyük hedefler koymuyorum. Türkiye'de şampiyonluk hedefi diyorum. Önce Türkiye'de şampiyonluk. Sonrasında bakarız. Önce Türkiye'de şampiyon olacağım."

"Yönetim, sicil, denetleme ve alt kurullar için hiç kimseyle konuşmadım. Pazar gününden sonra arkadaşlarımla bir araya gelip konuşacağız. Sonrasında Divan Kurulu'na listeyi vereceğiz"

"Ben Ali Koç'la küs değilim. Fikirlerimiz ayrı. Küs değilim. Divan Kurulu'ndan önce iki aday Aziz Yıldırım'la Ali Koç'u barıştıracağız dedi. Ben küs değilim. Ben niye küs olayım?"

"Lütfen kademeleri atlamayalım. Her kademe sırayla. Önce teknik direktör. Oturur konuşursun. Birkaç oyuncu ayrılabilir diyebilir. Mevcut kaliteli insanları tutmak lazım. Gelen teknik direktör şu mevkiye şunları istiyorum diyebilir. Onlar alınır."