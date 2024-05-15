181 bin 264 işçi aranıyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan X sosyal medya hesabından bir duyuru yayımladı, paylaşılan duyuruda,'İŞKUR sistemi üzerinden işverenlerimiz 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 işçi aranıyor'ifadelerine yer verildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan sosyal medya paylaşımında: 'İŞVERENLER İŞÇİ ARIYOR!' İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR'a davet ediyorum.
Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık.
Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2.374 farklı meslekte 181.264 kişiyi istihdam etmek üzere işçi talebi oluşturuldu.' mesajını paylaştı.
İŞVERENLER İŞÇİ ARIYOR!Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 15, 2024
İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR'a davet ediyorum.
Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık.
Kamu istihdam kurumumuz. pic.twitter.com/LnBAfNzeyC