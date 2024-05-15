181 bin 264 işçi aranıyor!

İŞVERENLER İŞÇİ ARIYOR! İŞ ARAYAN VATANDAŞLARIMIZI İŞKUR'a davet ediyorum. Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık. Kamu istihdam kurumumuz. pic.twitter.com/LnBAfNzeyC

Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR'un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2.374 farklı meslekte 181.264 kişiyi istihdam etmek üzere işçi talebi oluşturuldu.' mesajını paylaştı.

Orta Vadeli Programla uyumlu şekilde, istihdam beklentilerindeki olumlu görünüm devam ediyor. Böylece işverenlerin oluşturduğu işçi taleplerinde tarihi seviyelere ulaştık.

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