Naci Görür: Antalya'yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var

Erdoğan: Uzun yıllar sonra treni ve trendi kaçırmadık
Erdoğan: Uzun yıllar sonra treni ve trendi kaçırmadık
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Mehmet Şimşek'ten fiyat istikrarı açıklaması
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Asgari ücrete ek zam yapılacak mı?
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Köprü ve otoyol zammı enflasyonu nasıl etkiler?
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Engelli vatandaşlara birçok alanda vergi avantajı sağlanıyor
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
Kamuda çalışma sistemi sil baştan değişiyor: İşte gündemdeki 6 formül
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
TBMM Dilekçe Komisyonuna 1 yılda 8 bini aşkın başvuru yapıldı
Kredi kartından nakit çekime sert fren
Kredi kartından nakit çekime sert fren
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
50 ilde 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Dekan yardımcısı, kız öğrencisi tarafından bıçaklandı
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Karanlık plan devrede! 'Yeni 17/25 Aralık'ın hedefi Cumhur ittifakı'
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Ailenin korunması için yeni karar Resmi Gazete'de
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Vergi muafiyetleri kaldırılıyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Fenomen öğretmene kınama geliyor
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Beştepe'de gece yarısı sürpriz zirve!
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Akaryakıtta tek fiyat uygulaması başladı
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren teklif Genel Kurul'da
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
Genel Kurul'da 'Kamuda Tasarruf' tartışması
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
MB Başkanı Karahan'dan tasarruf paketine ilk yorum
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Akaryakıtta yeni dönem: Yarın fiyatlar güncellenecek
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Bakan Şimşek: OVP'nin yaz sonunda gözden geçirilmesi planlanıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Naci Görür: Antalya'yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı'nın konuğu olan Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin Helen Kıbrıs zonunda stres artımına neden olma ihtimali büyüktür. Biz, 6 Şubat depremleri olduğu zaman Kıbrıs'a dikkat diye uyarı verdik. Halen o uyarı geçerlidir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 14:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 14:52
Yazdır
Naci Görür: Antalya'yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var

Bilim Akademisi Üyesi, Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 2024 yılı faaliyet dönemi 8. Olağan Toplantısı'nın konuğu oldu. Toplantının başkanlığını yapan ANSİAD Geçen Dönem Başkanı Akın Akıncı, yapmış olduğu konuşmasında depremin önemine dikkat çekti. Akıncı, Prof. Dr. Naci Görür'ün özellikle Kahramanmaraş Depremi'nden sonra bir misyoner gibi Türkiye'nin her yerine giderek deprem konusundaki bilgilerini paylaştığını söyledi ve ANSİAD toplantısına davet edildiği için teşekkür etti.

"Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız"

Türkiye coğrafi olarak Alp-Himalaya deprem kuşağında olduğunun altını çizen Prof. Dr. Naci Görür, "Uyumamanız lazım çünkü bu işin şakası yok. Dünyanın hiçbir yerinde Türkiye'deki kadar deprem planı yoktur. Her kentin yüzlerce planı var. Özellikle AFAD'da binlerce rapor var ve hepsi raflardadır. Üzeri açılıp bakılmamıştır. Sakın bizim burada fay yok demeyin. Canlı fay olmayınca yan gelip yatacak mıyız? Çağdaş düşünmek lazım. Bu ülkeyi depreme hazırlamak zorundayız. Herhangi bir yerde bir gece kalktığımızda insanlarımız ölmüşse bu hepimizin sorumluluğudur. Hepimiz vatandaş olarak ülkemize sahip çıkmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti var olacaksa deprem problemini çözmemiz gerekir" diyen Görür, deprem problemini çözmenin mümkün olduğunu söyledi. Görür, "Bugüne kadar çözülmemesinin nedeni bu konuda siyasi iradenin olmayışı ve halkın kendi topraklarına, insanına sahip çıkmayışındandır. Her gün televizyonlarda domates ve biberin fiyatını, emeklinin maaşını konuşan halk bir gün dahi çoluğum çocuğum ölmesin diye depremi asla konuşmuyor. Bu işi böyle çözemeyiz" ifadelerini kullandı.

"Antalya'yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var"

Antalya'nın istenilmesi takdirde depreme dirençli hale getirebileceğine dikkat çeken Görür, "Antalya ebediyen var olacaksa ve Antalyalılar burada yaşayacaksa buradaki faylar ister fazla ister seyrek olsun Antalya depreme dirençli yapılmak zorundadır. Antalya'yı depremde etkileyecek üç tane deprem zonu var. Kim yok diyorsa bu işi bilmiyordur. Bunların zamanı gelirse tehlikelidir. Birincisi Fethiye-Burdur fay zonu burada olabilecek bir deprem 100 kilometre çapındaki bir alana afet boyutunda zarar verebilir. İkincisi Beyşehir, üçüncüsü de Antalya'nın güneyinde yer alan Helen-Kıbrıs fay zonudur. Bu bahsettiğim üç zonda şu anda stres birikiyor. Ayrıca, ülkenin kimi yerlerinde olan faylar diğer yerlerdeki faylara stres biriktirebilir. Oranın vaktinden önce harekete geçip deprem üretmesine sebep olabilir. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin Helen-Kıbrıs zonunda stres artımına neden olma ihtimali büyüktür. Biz 6 Şubat depremleri olduğu zaman Kıbrıs'a dikkat diye uyarı verdik. Halen o uyarı geçerlidir. Bu stres bir raddeye kadar birikir ve fay orada kırılarak deprem üretir. Fayda yeterince stres biriktiği zaman doğa matematik gibi çalışır, pat diye deprem vurur" dedi.

Görür, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Deprem dirençli kent, bir kente deprem geldiği zaman o depremi minimum hasarlı atlatan kent demektir. Kaliforniya, Japonya, Tayvan, Endonezya, Şili, Arjantin, Hindistan, Çin, İtalya gibi ülkelerde bizlerden büyük depremler oluyor. Buralarda 3-5 kişi tesadüfen ölüyor. Günlük yaşam da değişmiyor. Bizde ise deprem hayatımızı karartıyor. Bütün ülkeye kabus gibi çöküyor. Örneğin 6 Şubat depremi. Bir senedir insanlar sürünüyor. Bir kenti tanımlayan altı bileşen vardır. Bunlar sırasıyla yönetim, halk, altyapı yapı stoku, ekosistem - çevre, ekonomidir. Bir kenti tanımlayan parametreler bunlardır. Eğer biz bu parametreleri deprem dayanıklı dirençli yaparsak o kent otomatik olarak depreme dirençli olur."

"ANSİAD 8. Olağan Toplantısı" ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek'in, toplantının başkanlığını yapan ANSİAD Geçen Dönem Başkanı Akın Akıncı ile birlikte konuğumuz Bilim Akademisi Üyesi & Jeolog & Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'e günün anısına "Triskeles" hediye etmesinin ardından sona erdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber