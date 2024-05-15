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Bakırköy'deki sabıkalı üst geçitte yine kaza

İstanbul Bakırköy'de TIR dorsesinin otomobilin üzerine düşmesi sonucu 4 kişinin can verdiği üst geçitte, bir kez daha TIR kazası yaşandı. Aynı noktada üst geçide çarpan TIR, bulunduğu yerde sıkıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, TIR geri manevra yaparak kurtuldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 15:23, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 15:20
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Bakırköy'deki sabıkalı üst geçitte yine kaza

İstanbul Bakırköy'de Mart ayında 4 kişinin feci şekilde can verdiği üst geçitte bir kez daha benzer bir kaza yaşandı.

Kaza, Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya yönünde Ataköy Marmaray üst geçidinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi.

12 Mart 2024'te üst geçite çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Aynı noktada bu kez üst geçide çarpan TIR bulunduğu yerde sıkıştı.

UYARI LEVHALARINI DİKKATE ALMADI

İddiaya göre, 60 HV 498 plakalı TIR'ın şoförü uyarı levhalarını dikkate almayıp geçmek isteyince aracın dorsesi üst geçide çarptı.

TIR'ın geçide sıkıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken dorsede hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Florya yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan TIR, şoförün geri manevra yapması sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı.

TIR'ın alternatif yola yönlendirilmesinin ardından sahilyolunda da trafik normale döndü.

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