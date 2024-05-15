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Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Mert Karagüzel, azmi ile örnek oluyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 16:41, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 16:58
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Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor

Bilimin ve bilimsel çalışmaların yeni nesiller tarafından benimsenmesinin teşvik edilmesi amaçlanan "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" proje sergisinin açılışı Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Şube Müdürleri Murat Öğretmen, Hıfzullah Kocaman, Osman Çakır, Bafra İlçe Müftüsü İbrahim Memiş ve okul müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Proje sergisinin açılışında mini bir konser veren görme engelli Müzik Öğretmeni Mert Karagüzel büyük alkış alarak takdir topladı.

Müzik Öğretmeni Mert Karagüzel mini konser öncesi yaptığı konuşmada 10-16 Mayıs tarihleri arasından kutlanan Engelliler Haftası'yla ilgili, "Ben 2 yaşında darbuka çalarak müzik yaşamıma merhaba dedim. Daha sonra çeşitli müzik aletleri ile müzik hayatıma devam ettim. Son zamanlarda ise kemence hayatımın değişmez enstrümanı oldu. Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda 5 yıldır müzik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Öğrencilerim tarafından çok seviliyorum. Ben de onları seviyorum. Onun için benim görme engelli olmam beni engellemiyor. Müziği ve öğrencilerimi çok seviyorum. Ayrıca 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası engelli kardeşlerimizin sorunlarının gündeme getirilmesi, bunlara çözüm üretilmesi ve tüm halkımızın bu konuda duyarlılığının artırılması bakımından büyük önem taşımaktadır. Her toplumunda olduğu gibi ülkemizde de nüfusun önemli bir kısmını oluşturan engelli vatandaşlarımızın yaşam becerilerini geliştirerek, kendi kendilerine yetebilmeleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri, kendilerine uygun işlerde istihdam edilebilmeleri, diğer bireylerle iyi ilişkiler içinde olabilmeleri çok önemlidir. Ben de bunlara örnek teşkil ettiğime inanıyorum" dedi.

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