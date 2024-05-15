Başsavcılık açıkladı: Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 kamu görevlisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 15:54, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 16:19
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin açılan davanın sanıklarından Serdar Sertçelik'in ifadesinde geçen iddialarla ilgili, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin gözaltına alındığı, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.