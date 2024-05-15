Başakşehir'de metro çıkışında el yapımı patlayıcı bulundu

Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.

Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

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