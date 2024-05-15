Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi ve insani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü.

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