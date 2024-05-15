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Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un yeni model T10F'i inceledi. Erdoğan, gelecek yılın mart ayında satışa çıkması beklenen modelle ilgili olarak bilgi aldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 17:16, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 17:20
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Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), İkiz Kuleler'de düzenlenen 80. Genel Kurulu'na katıldı.

Genel Kurul'da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi.

Otomobilin sürücü koltuğuna oturan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden T10F hakkında bilgi aldı.

GELECEK YIL MART AYINDA SATIŞA ÇIKMASI BEKLENİYOR
Togg'un Las Vegas'ta tanıttığı T10F modeli tasarımıyla öne çıkıyor.

T10F'in Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olması bekleniyor.

T10F, gelecek yılın mart veya nisan ayında önce Türkiye'de daha sonra Avrupa'da satışa sunulacak.

T10F İSMİNİN ANLAMI NE?
Yeni otomobilin model isminin nasıl üretildiği merak edilen konulardan biri oldu.

Togg'un model isimlendirme sistemine bakıldığında, model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve Togg'un baş harfini temsil ediyor.

T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak C segmentine işaret ediyor.

T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.

T10F'İN MENZİLİ KAÇ KİLOMETRE OLACAK?
Togg T10F, elektrikli otomobillerin en önemli bileşenlerinden ve tüketici tercihinde belirleyici bir etken olan menzil konusunda daha güçlü şekilde piyasaya girdi. Yeni otomobille sunulan 600 kilometreye varan menzil seçeneği, T10F'i Türkiye'de şu an itibarıyla en yüksek menzilli otomobillerden biri sınıfına soktu.

T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F 0-100 HIZLANMASI KAÇ SANİYE OLACAK?
T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

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