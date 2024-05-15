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EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 17:27, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 17:39
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EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

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