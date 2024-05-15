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Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde içtiği alkolün etkisiyle annesinin de içeride olduğu sırada evi yakan Selim Yazıcı (45), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yazıcı'nın emniyetteki ifadesinde evi yaktığını kabul ettiği ancak alkolün etkisi nedeniyle olayı ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 18:58, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 19:00
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Alkol alıp, annesi de içerideyken evi ateşe veren şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kartepe ilçesi Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde bulunan tek katlı evde meydana geldi. Alkol aldığı iddia edilen Selim Yazıcı annesi K. Yazıcı'nın (75) içeride bulunduğu sırada bilinmeyen nedenle benzin döküp evi ateşe verdi. Yangını fark eden mahallelinin müdahalesi sonucu Selim Yazıcı ve annesi K. Yazıcı evden çıkarılırken, büyüyen alevler ise bitişikte bulunan tek katlı eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Anne K. Yazıcı, tedbir amaçlı ambulansa alınırken, oğlu Selim Yazıcı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İTFAİYE ERİ DUVARDA BULUNAN TÜRK BAYRAĞINI ALDI

Öte yandan bir itfaiye erinin yanan evin duvarında bulunan Türk bayrağını aldığı anlar ise kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Selim Yazıcı'nın emniyetteki ifadesinde evi yaktığını kabul ettiği ancak alkolün etkisi nedeniyle olayı ve neden yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Yazıcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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