Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerine yer verdi.