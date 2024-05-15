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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Yozgat'ta görevi başında kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah'ın naaşı, düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2024 22:26, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2024 22:28
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Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Memuru Hüseyin Baburşah (53), dün gece görevli olduğu ekip otosunda kalp krizi geçirdi. Polis memuru Baburşah, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baburşah için Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, polis memuru Baburşah için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Baburşah'ın naaşı, törenin ardından memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine gönderildi.

Uğurlama törenine Baburşah'ın ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, İl Müftüsü Ali Gülden, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclis Başkanı Adnan Ünal, askeri ve emniyet personeli katıldı. Vali Özkan, merhum polisin ailesi ve tüm polis teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.

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