Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Muhsin ŞENTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154 üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32 nci maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay Daire Başkam Muhsin ŞENTÜRK seçilmiştir.

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