'Mahzen-47' operasyonunda 51 gözaltı
Hatay merkezli 7 ilde düzenlenen "Mahzen-47" operasyonlarında, bir organize suç örgütü çökertildi, aralarında elebaşlarının da olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya patlaştı.
Buna göre, Hatay merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-47" operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüpheli yakalandı.
Ayrıca MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde, 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.
Hatay merkezli 7️ ilde Jandarma tarafından düzenlenen "MAHZEN-47" operasyonlarında; elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 16, 2024
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 5️1️ şüpheli yakalandı❗️
Aziz. pic.twitter.com/vrZTK6x8mY