120 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Burada tedavi altına alınan inşaat işçilerinin yedikleri yemekten dolayı zehirlenerek fenalaştığı iddia edildi. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde yapımı devam eden konut inşaatlarında çalışan 120 işçi yedikleri yemek sonrası akşam saatlerinde fenalaştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net