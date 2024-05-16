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İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü

Sıfır araçlara gelen zam ve bayilerde biten kampanyalar vatandaşı ikinci el otomobile yönlendirdi. İkinci el otomobillere son 2 ayda yüzde 5-8 arasında zam geldi. Sektör oyuncuları "En fazla talep 1-3 yaş arasındaki düşük kilometredeki araçlara oluyor" diyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 08:13, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 08:15
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İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Bir süredir yaprak kımıldamayan ikinci el otomobil piyasasında hareketlenme başladı. Nisanda sıfır otomobillere gelen yüzde 5 ila 10 arasındaki zam oranı ortalama sıfır bir aracın fiyatını 80-100 bin lira kadar artırdı. Bu da sıfır otomobile olan ilgiyi düşürdü. Nisanda otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 oldu. Fiyat artışları vatandaşı ikinci el otomobile yönlendirdi. Yaz aylarının gelmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı da otomobil alımlarını olumlu etkiledi. Piyasada yaşanan canlanma fiyatları bir nebze olsun artırdı. İkinci el otomobillere son iki ayda ortalama yüzde 5-8 arasında zam geldi. Sektör oyuncuları satışların artması ile doğru orantılı olarak fiyatların yıl sonuna kadar düzenli şekilde artacağını ifade ediyor.

SIFIRI PAHALI BULAN İKİNCİ ELE YÖNELDİ

Sektör oyuncuları sıfırı pahalı bulan vatandaşların ikinci el otomobil alımına yöneldiğini belirterek "Normal şartlarda 8-10 yaşındaki araçlar en hızlı satılan modeller olurdu. Ancak bugünlerde 1-3 yaş arasındaki genç otomobillere ilgi var. Tüketici sıfırı almak istemeyince az kilometrede ve sıfıra yakın araçlara yöneldi. Bugün 1,2 milyon TL olan bir sıfır otomobilin, 2 yaşında 30 bin kilometredeki ikinci el fiyatı 800 bin lira civarında. Arada ciddi bir fark var. Bu sebeple genç araçlara talep fazla" diyor. Özellikle dizel sedan otomobil araçların hızlı gittiğini söyleyen sektör oyuncuları "Satışta Alman markalar en ön sırada. Aile otomobilleri hızlı gidiyor" ifadelerini kullandı.

"OTOMOBİLLERİ UCUZA KAPATMAYIN"

Aracını satmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulunan sektör oyuncuları "2023 yılının son çeyreği piyasa açısından en kötü dönemdi. Bir galeri ayda iki araba satsa dua ederdi. Telefonlar çalmazdı. Yılbaşı itibarıyla ufak kımıldanmalar oldu. Ancak şu an piyasa tamamen açıldı. Bu sebeple tüketiciler araçlarına fiyat belirlerken iyi araştırmalı. Şayet galeriye araç satılacaksa birçok yerden fiyat alsın. Otomobillerini ucuza kaptırmasınlar" diyor. İkinci el otomobil alırken ekspertiz şirketlerine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar "Araba almak artık pahalı bir yatırım. Düzgün bir ikinci el otomobilin fiyatı 800 bin liradan başlıyor. Bu sebeple yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekiyor. Galericinin yönlendirdiği bir usta veya ekspertiz şirketinin yerine kendi güvendiğiniz yerlere araçlarınızı gösterin" diyor.

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