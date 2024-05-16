Emekli maaşlarında zam hesapları
Emekli maaşlarında zam hesapları
40.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
40.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
Kredi talebinde keskin düşüş
Kredi talebinde keskin düşüş
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!
Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı
Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı
AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 08:40, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 08:39
Yazdır
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin yabancı para cinsinden (YP) borçlanma aracı ihraçlarının yatırımcı duyarlılığının artmasıyla canlandığını ve bu durumun yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işareti olduğunu ifade etti.

Fitch Ratings'in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Türkiye Borçlanma Aracı Sermaye Piyasaları Gösterge Tablosu raporunda, gelecek 12-24 ayda Türkiye'nin borçlanma aracı sermaye piyasası (DCM) ihraçlarının ağırlıklı olarak ülke finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finansın geliştirilmesi gündemiyle yönlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

"REFİNANSMAN RİSKLERİ AZALDI"

Yüksek maliyetler göz önüne alındığında DCM ihraçlarının çoğunlukla fırsatçı olmasının beklendiği, orta vadede DCM'nin 450 milyar doları aşması ve sukuk ihraçlarının payının yüzde 20'yi geçmesinin öngörüldüğü bilgisi verildi.

Raporda, "Yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraçlarında son dönemde görülen canlanma, Türkiye'nin daha geleneksel makroekonomik politikaları benimsemesinden bu yana yatırımcı duyarlılığının artmasıyla yakın vadeli refinansman risklerinin azaldığının bir işaretidir." ifadesi kullanıldı.

"GENEL DEVLET BORCU DÜŞÜK"

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini yüzde 50'ye çıkarmasının ardından yurt dışı yerleşik yatırımcıların geri dönmeye başladığına işaret edildi.

Güçlü gelir tabanı, yönetilebilir borç amortismanları ve iyileşen finansman koşullarıyla genel devlet borcunun düşük olduğu kaydedilen raporda, Türkiye'nin 2023'te dış piyasalarda 10 milyar dolar tahvil ihraç ettiği ve mevcut finansman planında bu yıl için de benzer bir tutarın öngörüldüğü belirtildi.

Raporda, "Derecelendirilen bankaların ve şirketlerin geçen yılın ikinci yarısından bu yana yabancı para cinsinden borç ihraçları piyasalarına geri döndüğüne dair işaretler, erişimin iyileştiğini ve uzun süren çok sınırlı ihraç döneminin ardından hala yüksek olsa da daha kabul edilebilir fiyatlara kilitlenerek varlıklarını sürdürmek için yaptıkları stratejik hamleleri yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber