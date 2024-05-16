Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Emekli maaşlarında zam hesapları
Emekli maaşlarında zam hesapları
40.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
40.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
EGO'dan 'yeni sisteme geçiş' açıklaması
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
Avrasya Tüneli'ne zam geldi
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
AK Partili vekillerden 'değişim' mesajı: Politika da değişsin
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
ÖSYM, 18 Mayıs'ta iki sınav yapacak
Kredi talebinde keskin düşüş
Kredi talebinde keskin düşüş
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Çeyizden mobilyaya satışlara taksit sınırı
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
Fitch'ten Türkiye raporu: Yatırımcılar geri dönüyor
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
İkinci elde bahar havası! Sıfıra zam gelince satışlar düştü
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Et fiyatlarını düşürecek hamle
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada 4 gözaltı
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!
Ek ders ücretindeki artış tasarruf paketine takıldı!
Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı
Erdoğan'dan il başkanlarına uyarı
AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
AK Parti yönetimi ve bürokraside köklü değişim hazırlığı
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Muhsin Şentürk Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçildi
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmakta kararlıyız
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Genel Kurulda
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Bakan Koca açıkladı: Doktora saldıran hasta tutuklandı
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Türkiye'de ilk: Ziraat mühendisi olmak için staj yapacaklar
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
Erdoğan açıkladı: Oda ve borsa başkanlarına yeşil pasaport verilecek
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
EGM'den 'yasa dışı dinleme yapıldığı' iddiasına açıklama
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'i inceledi
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Sağlık Bakanlığı, yapay zeka üzerine 9 proje yürütüyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Görme engelli müzik öğretmeni azmi ile örnek oluyor
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Erdoğan: CHP'ye yakın zamanda iade-i ziyaret yapacağım
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Türkiye cep telefonu kullanımında Avrupa'nın 2 katı!
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 08:57, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 08:58
Yazdır
Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

S.G. idaresindeki otomobil, Kumkısık Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber