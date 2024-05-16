Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 08:57, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 08:58
S.G. idaresindeki otomobil, Kumkısık Mahallesi Salihağa Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.