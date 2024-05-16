İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 09:18, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 09:17
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.