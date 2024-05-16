İstanbul'da bir evde doğal gaz patlaması
İstanbul Beşiktaş'ta bir dairede doğal gaz patlaması oldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 09:31, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 09:49
İstanbul Beşiktaş Türkali Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.
Patlama etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerinde camları kırıldı. Park halindeki iki otomobilin üzerine beton parçaları düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sürüyor.