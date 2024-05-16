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Rekabet Kurulu'ndan Google'a günlük para cezası

Rekabet Kurulu, "yerel arama hizmetleri" kararı doğrultusunda getirilen yükümlülükleri otel sorguları bakımından yerine getirmediği gerekçesiyle arama motoru Google'a 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 10:33, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 10:35
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Rekabet Kurulu'ndan Google'a günlük para cezası

Kurul, 2021 yılında yerel arama ve konaklama fiyat karşılaştırma hizmetlerinde, kendi arama sayfalarına rakiplere göre avantaj sağladığı gerekçesiyle 296 milyon 841 milyon lira idari para cezası uygulamıştı.

Bu ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin sağlanması için Google'a bazı yükümlülükler getiren Rekabet Kurulu, yerel arama hizmetleri pazarında yeni tasarımları içeren tedbir önerileri sunmuştu.

21 Mart tarihli toplantısında ise önlemlere uyumla ilgili süreci 3 ay süreyle izlenmesine karar veren Kurul, açıklamasında Google'ın tedbirlerin tamamını uyguladığını belirtmesine karşılık, yeni tasarımları otel sorgulamaları bakımından uygulamadığının tespit edildiği belirtildi.

Rekabet Kurulu 9 Mayıs tarihli toplantısında, sözkonusu yükümlülükler yerine getirilene kadar her gün için 2023 yılı gayri safi gelirlerinin onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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