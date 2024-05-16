Yurt dışından telefon getirecekler dikkat: Yeni düzenleme yapıldı
Yurtdışından telefon getirenler için yeni bir karar alındı. Karara göre birden fazla cep telefonu ile yurt içine dönen yolcular, getirdikleri 2. telefonu fazladan gümrük vergisi ödese de yurda sokamayacak.
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Yurtdışından dönen yolcular artık yanlarında getirdikleri 2. telefonu yurda sokamayacak. Bu durumu fazladan gümrük vergisi ödese dahi değişmeyecek.
VERGİSİ ÖDENSE DE KABUL EDİLMEYECEK
Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi.
2. TELEFONA GÜMRÜKTE EL KONULACAK
Yeni düzenlemeyle yurtdışından vatandaş gümrük vergisi ödeyerek dahi yurda ikinci telefonu sokmak istese buna izin verilmeyecek. 2. telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.
3 AYA KADAR GÜMRÜKTE BEKLETİLEBİLİNECEK
Bu durumdaki cep telefonlarının 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilmesi istenebilecek.