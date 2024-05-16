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'GSB Gençlik Kampları' başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin farklı illerinde ücretsiz düzenlenen "GSB Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi" başvurularının başladığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 10:58, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 10:58
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'GSB Gençlik Kampları' başvuruları başladı

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kamp ateşi yakmaya hazır mısınız gençler? Yeşile, maviye, spora ve eğlenceye doyacağınız Gençlik Kamplarımıza başvurular başladı. Başvurunuzu yapın, çantanızı hazırlayın. Ben de çayınızı içmeye geleceğim." ifadesini kullandı.

GSB Gençlik Kampları, 35 farklı şehirde bulunan 13'ü deniz ve 35'i doğa olmak üzere toplam 48 kamp alanında gençleri ağırlayacak.

12-15 yaş arasındaki gençlerin deniz kampına, 16-25 yaş arasındaki gençlerin ise doğa kampına katılabileceği GSB Gençlik Kampları'na başvurular 7 Haziran'da sona erecek.

Kamp başvuruları "ghgm.gsb.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanıyor

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor. Kamp alanlarının güvenliği güvenlik görevlilerince sağlanırken, gençlerin tüm ihtiyaçları ise gençlik liderleri tarafından giderilecek.

Gençlik kampları, kamp sorumluları ve gönüllü kamp liderleri koordinasyonunda, gençler arasında pozitif rekabet duygusunun geliştirilmesi ve serbest zamanlarının etkin değerlendirilmesinde rekreasyon alanları inşa etmek üzere eğlence, macera, adrenalin dolu etkinlikler ve aktivitelerle donatıldı.

GSB Gençlik Kampları, zaman yönetimi, planlama, uygulama ve temel yaşam becerileri gibi yetkinlik alanlarının genişlemesine destek olmak, toplum hayatına adaptasyonda bireysel ödev ve sorumluluklara dair bilinç edinilmesine yönelik istasyon eğitimleriyle de zenginleştirildi.

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