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Emekli maaşlarında zam hesapları

Milyonlarca emeklinin gözü zam oranlarına çevrildi. Ocak ayındaki zamdan memnun olmayan emeklilerin zam ve refah payı beklentileri artıyor. Zam oranları, haziran enflasyon rakamlarının ardından netleşecek. Emekliler, 6 aylık enflasyon oranı kadar net zam alırken, refah payı ile ilgili belirsizlik sürüyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 11:20, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 11:29
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Emekli maaşlarında zam hesapları

BAKAN IŞIKHAN'DAN REFAH PAYI AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammı ile ilgili net bir tavır koyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli refah payına kapıyı kapatmadı. Bakan Işıkhan, "Emeklilere ekstra refah payı verilecek mi?" şeklindeki soruya "Her şey için çok erken. Temmuz ayını bekleyelim." dedi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor. Nisan ayı itibarıyla emeklilerin maaş zammı şimdiden yüzde 18,72 oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, temmuzda emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 25 oranında zam yapılacak.

EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları gündemin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Özellikle 10 bin liralık taban emekli maaşının artmasına yönelik beklentiler sıklıkla dile getiriliyor.

Ocak ayında memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisinin maaş zammı arasındaki 12 puanlık zam farkı yasal düzenleme ile kapatılmıştı. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 zam yapılmıştı.

En düşük emekli maaşı 1 Ocak itibarıyla 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilmişti. Kök maaşı 10 bin liranın altında emekli maaşı alan bütün emeklilerin maaşları 10 bin liraya çıkarılmıştı.

Beklentiler dahilinde zam yapılması halinde kök maaşlara yüzde 25'lik artış uygulanacak. Taban maaşlara refah payının eklenmesi ihtimaline yönelik beklentiler de bulunuyor. Emekli zammına ek artış kararı temmuz ayında netleşecek.

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