Şanlıurfa'da viyadükten düşen tırdaki 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen tırda sıkışan Mustafa (48) ile Aykut Akgül'ü (29) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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