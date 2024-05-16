Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelesini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin son veriler paylaşıldı.

Buna göre, son bir haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bine ulaştı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

Teröre 'Pençe' darbesi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında da teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Mağaralarda muhtelif miktarda; uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, değişik çaplarda toplam 1970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirildi, 2 bin 741 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi., 1021 mağara/sığınak da kullanılamaz hale getirildi.

Yasa dışı geçişler engelleniyor

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda, 493'ü son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 981 şahıs yakalandı.

Son bir haftada engellenen 1675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 54 bin 117 oldu.

"Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna Savunma Bakanı'nın Ankara ziyaretine ilişkin soruyu yanıtladı.

Kaynaklar, "Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Rüstem Umerov'u ülkemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede; Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz, Karadeniz'de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz Tahıl Girişiminin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Tasarruf tedbirleri

Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarruf tedbirlerine de değinen kaynaklar, şunları söyledi:

"Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın Savunma ve Güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir."