Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta kozlarını paylaşacağı derbinin hakemi belli oldu. Dev maçta Arda Kardeşler düdük çalacak.

DERBİDE ARDA KARDEŞLER GÖREV YAPACAK

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe derbisine Arda Kardeşler'in atandığını açıkladı. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay ve Direnç Tonusluoğlu yapacak.

DERBİNİN HAKEMİ MANUEL ATANDI

Öte yandan TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır." ifadeleri kullanıldı.