Bursa'da 5 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi öldü

İşçinin mesai arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Akçalar Mahallesi Çiçek Sokağı'nda yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan Muhammet Gök (36), bir anda dengesini yitirerek en üst kattan zemine düştü.

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