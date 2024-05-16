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TBMM'de 'tasarruf' çalışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' kapsamında tasarruf çalışması başlattı. Bu kapsamda 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kütüphane ve Sergi Salonu Projesi'nin askıya alınması, dijitalleşme ile kağıt israfının önüne geçilmesi, araç alım ve kiralamalarının zorunlu haller dışında durdurulması ve resmi etkinliklerin Meclis çatısı altında yapılması planlanıyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 14:36, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 14:38
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TBMM'de 'tasarruf' çalışması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin açıklandığı toplantıda, "Genelgemizde tek istisna, konumu gereği TBMM olacaktır. Bu konuda Meclis Başkanımız kendi uhdesinde benzer bir çalışma yürüttüğünü ifade etmişlerdi" dedi. Meclis de tasarruf tedbirleri kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Meclis'in ilk adımı, 2024 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan Kütüphane ve Sergi Salonu Projesi'nin askıya alınması olacak. Bu yıl içerisinde temellerinin atılması beklenen projenin, kamuda tasarruf önlemlerinin sona ermesinin ardından gündeme alınması planlanıyor. Kamuda tasarruf paketinde yer alan, 'Hizmet içi eğitimler, oteller yerine kamu tesislerinde yapılacak' maddesi doğrultusunda; Meclis tarafından düzenlenen resmi etkinlikler, resepsiyonlar ve kokteyl sayısının azaltılması ve zorunlu haller dışında programların Meclis çatısı altında yapılması, dijitalleşme ile kağıt israfının önüne geçilmesi planlanıyor. Bununla birlikte etkinliklerde misafirlere sunulan menülerin sadeleştirilmesi ile maliyetlerinin azaltılması planlanıyor.

ETKİNLİKLERDE TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI KULLANILACAK

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve milletvekilleri, Meclis'in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında katıldığı programlara otobüsle gitmişti. Bu adımın güvenlik riski halleri dışında tasarruf paketine eklenerek kalıcı bir uygulamaya dönüşmesi bekleniyor. Böylelikle Meclis'in organize ettiği resmi etkinliklerde başkan ve milletvekillerinin toplu ulaşım araçlarını kullanması teşvik edilecek. Diğer taraftan Meclis, zorunda kalmadıkça araç alımı ve kiralaması uygulamasına son verecek. Ayrıca Meclis Başkanı Kurtulmuş'un da kullandığı yerli otomobil Togg'un yıllar içerisinde yabancı menşeili araçların yerine satın alınması bekleniyor. Söz konusu çalışmaların, 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin resmi olarak yürürlüğe gireceği Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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