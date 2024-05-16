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Numan Kurtulmuş: Siyasi partilerle birlikte ortak bir yol bulacağız

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ziyaretleri sürüyor. AK Parti grubunu ziyaret eden Kurtulmuş, Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ekim ayından itibaren içeriğe ilişkin görüşmelerin başlayabileceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanı Güler ise "Sivil, demokratik bir anayasayı milletimize hediye etmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 15:00, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 17:01
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları öncesi Meclis'te grubu olan partileri ziyaret ediyor.

Yeni anayasa turu kapsamında ilk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmiş ardından DEM Parti eş genel başkanları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Kurtulmuş, bugün ise AK Parti grubunu ziyaret ederek Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ziyaret sonrası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile kameralar karşısına geçti.

GÜLER: SİVİL, DEMOKRATİK BİR ANAYASAYI MUTLAKA AZİZ MİLLETİMİZE HEDİYE ETMEMİZ LAZIM

Abdullah Güler, "Sivil, demokratik ve çoğulcu bir anayasayı mutlak Meclis'imizin bu dönemde aziz milletimize hediye etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek isterim. Bu konuda her türlü desteği vereceğimizi kendisine ifade ettik. 82 Anayasası'ndan mutlaka kurtulmamız lazım. Sivil demokratik bir anayasayı mutlaka aziz milletimize hediye etmemiz lazım. Samimi olmak niyet okumaktan vazgeçmek bu sürecin samimiyetle yürütülmesini temin etmek en önemli konulardan birisidir." dedi.

KURTULMUŞ: EKİM AYINDAN İTİBAREN İÇERİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELER BAŞLAYABİLİR

Numan Kurtulmuş ise şöyle konuştu:

"TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizle gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişlerinin son adımını bugün burada tamamlamış olduk. TBMM'de yer alan diğer siyasi partilerin görüşlerini de alacağız. Bu konuda fikri olan herkesin sürece katkı sunmasını temin edeceğiz. Önümüzdeki yasama dönemi başladığında yani ekim ayından itibaren de bu meselenin içeriğine ilişkin görüşmeler başlayabilir." diye konuştu.

"PARTİLERİN ANAYASASI OLMAZ, ANAYASA TEKLİFLERİ OLUR"

Tartışmaların demokrasiye katkıları olacak. TBMM anayasa yapma, anayasa değişikliği çalışmaları yapma yetkisine ve gücüne sahiptir. Bu sürecin zaman alacağını biliyorum. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifleri olur."

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