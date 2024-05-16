6-8 Ekim olayları davasında karar açıklandı
6-8 Ekim olayları davasında 130 sayfalık karar okunuyor. Mahkeme, sanıklardan Altan Tan ve Ayhan Bilgen'ın beraatına karar verdi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 15:39, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 15:41
- 6-8 Ekim olayları davasında 130 sayfalık karar okunuyor. Mahkeme, sanıklardan Altan Tan ve Ayhan Bilgen'ın beraatına karar verdi.
- 6-8 Ekim olayları davasında eski Milletvekili Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.