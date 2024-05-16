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Mersin'de polis evine saldıran teröristin anne ve babasına gözaltı

MERSİN'in Mezitli ilçesinde 2 yıl önce polis evine saldırıp 1 polisi şehit ettikten sonra kendini patlatan PKK'lı terörist Dilara Ü.'nün annesi P.Ü. ile babası H.Ü., İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ye getirilen 2 şüpheli, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Mayıs 2024 17:31, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2024 17:32
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Mersin'de polis evine saldıran teröristin anne ve babasına gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Eylül 2022'de Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece Polis Evi'ne saldırı düzenleyerek polis memuru Sedat Gezer'i şehit ettikten sonra bomba ile kendini patlatan 'Sara Tolhıldan' kod adlı PKK'lı Dilara Ü.'nün terör bağlantılarını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Jandarma, soruşturma kapsamında terörist Dilara Ü.'nün annesi P.Ü. ve babası H.Ü.'yü İstanbul'da yakalayıp, gözaltına aldı. Kocaeli'ye getirilen 2 şüpheli, jandarmadaki sorguları sonrası 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. P.Ü. ve H.Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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