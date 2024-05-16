Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Öner hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.
Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüphelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm şüphelilerin dijital materyal incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerle ilgili MASAK raporunun temin edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.