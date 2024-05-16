Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 1 polis serbest bırakıldı

Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüphelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm şüphelilerin dijital materyal incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Öner hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

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