Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Organize Şube Müdürü serbest

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında görevden alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile deşifre olan gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı kamu personeli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gizli tanık S.S.'nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan 4 kamu görevlisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı icra edilmiştir, soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir" denildi.

ÖNER SERBEST BIRAKILDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Öner, Savcılık'ta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Diğer 3 kamu görevlisinin gözaltı süreci devam ediyor.